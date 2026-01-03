قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من هي سيليا فلوريس زوجة مادورو و"المقاتلة الأولى" للاشتراكية الفنزويلية؟

مادورو و زوجته
مادورو و زوجته
فرناس حفظي

أُلقي القبض فجر السبت على سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأقرب مستشاريه، إلى جانب زوجها، خلال عملية أمريكية خاطفة اقتحمت مقر إقامتهما، ووفق الرواية الأمريكية، جرى اقتياد الزوجين من غرفة نومهما قبل تهريبهما سريعا خارج البلاد، تمهيدا لمحاكمتهما في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.


سيليا فلوريس، المعروفة بلقبها الحركي "سيليتا"، شغلت موقع السيدة الأولى في فنزويلا لأكثر من عقد، غير أن الخطاب الرسمي لحركة "شافيزمو" الاشتراكية يطلق عليها لقب "المقاتلة الأولى"، في إشارة إلى دورها السياسي والنضالي داخل النظام، وعلى مدار أكثر من 30 عاما، لم تكن فلوريس مجرد زوجة للرئيس، بل شريكة سياسية فاعلة بنت لنفسها نفوذًا واسعًا، وجعلتها واحدة من أقوى النساء في فنزويلا.

النشأة 


وُلدت سيليا فلوريس عام 1956 في بلدة تيناكيلو وسط البلاد، ونشأت في أحياء الطبقة العاملة غرب العاصمة كاراكاس. وفي بدايات صعود حركة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، التقت بنيكولاس مادورو، الذي طالما تفاخر هو الآخر بجذوره المتواضعة. وبصفتها محامية متخصصة في قانون العمل والقانون الجنائي، لعبت فلوريس دورا قانونيا بارزا في الدفاع عن تشافيز وضباط عسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس الأسبق كارلوس أندريس بيريز عام 1992.

 وفي الفترة نفسها، كان مادورو ينشط ضمن حملة المطالبة بالإفراج عن تشافيز، بل وكان ضمن فريق حمايته، وفي استذكار شخصي روته فلوريس خلال نوفمبر 2023 في الحلقة الأولى من بودكاست مادورو، قالت:"خلال ذلك النضال من أجل إطلاق سراح تشافيز، كنا ننشط في الشوارع، أتذكر اجتماعًا في حي كاتيا، وعندما طلب شاب الحديث، تحدث، فحدقت به فقط وقلت: يا له من ذكاء".


منذ تلك اللحظة، أصبح الاثنان ثنائيا سياسيا لا ينفصل، غير أن فلوريس شقّت مسارها السياسي المستقل، ففي عام 2000، انتُخبت لأول مرة عضوًا في الجمعية الوطنية، ثم أُعيد انتخابها عام 2005، وبعد عام واحد، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان، خلفًا لمادورو الذي عُيّن وزيرًا للخارجية في عهد تشافيز.


وخلال رئاستها للبرلمان، أثارت فلوريس جدلًا واسعًا بعدما منعت الصحفيين من دخول قاعة المجلس التشريعي، كما واجهت اتهامات بتوظيف عدد كبير من أقاربها داخل الكونغرس،  وردت آنذاك في مقابلة مع صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية بأن الاتهامات لم تقدم بشكل رسمي، ووصفتها بحملة تشويه، لكنها أقرت بصحة التعيينات قائلة:"نعم، تم توظيف أفراد عائلتي بناءً على جدارتهم، وأنا فخورة بهم وسأدافع عن عملهم دائمًا".


بين عامي 2009 و2011، شغلت فلوريس منصب نائبة الرئيس الثانية للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، الذي كان يقوده تشافيز، قبل أن يعيّنها عام 2012 مدعية عامة. وخلال مرض تشافيز في سنواته الأخيرة، رافقته فلوريس ومادورو في زياراته العلاجية إلى كوبا.


وعند إطلاق حسابها على "تويتر" عام 2015، اختارت له اسم "ابنة تشافيز"، قبل أن تغيّره لاحقًا إلى "تشافيستا"، في إشارة إلى ولائها العقائدي للحركة. وتزوجت فلوريس ومادورو رسميًا في يوليو 2013، بعد أكثر من عقدين من العلاقة، وذلك عقب فوز مادورو بالرئاسة بفترة وجيزة.


وترى كارمن أرتيغا، أستاذة العلوم السياسية بجامعة سيمون بوليفار، أن فلوريس كانت صاحبة نفوذ كبير داخل النظام، قائلة لشبكة CNN: "عندما أصبحت السيدة الأولى، تراجعت خطوة إلى الخلف إعلاميًا، لكنها ظلت القوة الخفية وراء الكواليس أو المستشارة الرفيعة المستوى. بعد زواجها، قلّ ظهورها العلني بشكل ملحوظ، ولم تكن تسعى للأضواء".


وبحسب أرتيغا، لعبت فلوريس دورا حاسما في دعم مادورو خلال الصراعات الداخلية التي شهدتها حركة تشافيز بعد وفاة زعيمها، في وقت كان فيه مادورو يعزز سلطته على حساب شخصيات نافذة أخرى مثل رافائيل راميريز، وديوسدادو كابيلو، وإلياس جاوا، وفي تلك الدائرة الضيقة، كانت فلوريس واحدة من قلائل النساء اللاتي امتلكن نفوذا حقيقيا، بل وتصفها أرتيغا بأنها "أقوى امرأة في البلاد" خلال استمرار النظام.


وترى الباحثة السياسية إستيفانيا رييس أن نفوذ فلوريس كان غير مؤسسي ويمارس "من وراء الكواليس"، ما يجعل من الصعب إخضاعه للمساءلة والشفافية. وأوضحت أن النظام لم يعرف قيادة مزدوجة رسمية، بخلاف نموذج نيكاراغوا، إلا أن تأثير فلوريس كان حاضرًا بقوة.


وفي السنوات الأخيرة، أعيد تقديم صورتها للجمهور في دور أمومي رمزي، ضمن خطاب النظام الذي يوظف صورة "الأم" سياسيًا، مع بقائها مقيدة بقيود جندرية، بحسب رييس. ومنذ وصول مادورو للسلطة، أُلغي لقب "السيدة الأولى" واستُبدل بلقب "المقاتلة الأولى"، باعتباره أكثر انسجامًا مع الخطاب الاشتراكي المناهض للنخبوية.


ورغم ذلك، ظل ظهور فلوريس العام محدودا، واقتصر غالبا على برنامج إذاعي بعنوان "مع سيليا في العائلة"، لكن اسمها عاد بقوة إلى العناوين عام 2015، حين ألقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية القبض على اثنين من أبناء شقيقها بتهمة تهريب المخدرات. ورغم وصفها الحادثة بـ"الاختطاف"، فقد أُدينا في نيويورك وحُكم عليهما بالسجن 18 عاما، قبل الإفراج عنهما عام 2022 ضمن صفقة تبادل بين واشنطن وكاراكاس.


وفي عام 2018، فرضت كندا عقوبات على فلوريس إلى جانب مسؤولين آخرين، أعقبتها عقوبات أمريكية من وزارة الخزانة، ورد مادورو آنذاك قائلاً:
"إذا أردتم مهاجمتي، فهاجموني أنا لا تعبثوا بسيليا لا تعبثوا بالعائلة".


عادت فلوريس لاحقًا إلى البرلمان، وانتُخبت عام 2017 عضوًا في الجمعية التأسيسية، ثم نائبة في الجمعية الوطنية عام 2021، وهو المنصب الذي كانت تشغله حتى لحظة اعتقالها.


ورغم أنها لم تُعرف بدعمها لأجندات نسوية، بحسب أرتيغا، فإنها ظلت شخصية مثيرة للجدل، وتحمل في نظر الرأي العام الصورة ذاتها المرتبطة بمادورو، ويُنظر إليهما، وفق مراقبين، ككيان سياسي واحد.


وخلال الحملة الرئاسية لعام 2024، ظهرت فلوريس إلى جانب زوجها في عدد من الفعاليات الجماهيرية، بل وشاركت في الرقص معه على المنصات، في مشهد يعكس استمرار حضورها الرمزي حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام.

سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المقاتلة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

زاهى حواس

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

مصر للطيران

لهذا أدارت أزمة إيرباص باحترافية .. مصر للطيران نفذت 158 ألف عملية صيانة خلال 2025| بالأرقام

رئيس مجلس الوزراء وطلاب مدرسة التمريض بالأقصر

كوثر محمود تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد