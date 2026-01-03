قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ترامب ينشر أول صورة رسمية لاعتقال مادورو في عملية أمريكية فاجأت العالم

محمد البدوي

نشرت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا  عن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أول صورة رسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء لحظة اعتقاله على يد ما وصفه بـ«قوات إنفاذ القانون الأمريكية»، في خطوة غير مسبوقة عقب إعلان تنفيذ العملية داخل فنزويلا.

عملية الاعتقال

وأوضحت القناة أن الصورة تظهر مادورو معصوب العينين ويحمل زجاجة مياه، فيما يقف خلفه أحد عناصر القوات الأمريكية، وسط توقعات بأن الصورة التُقطت داخل إحدى الطائرات الأمريكية بعد عملية الاعتقال، دون تأكيد رسمي لمكان التقاطها، وظهر مادورو في الصورة مرتديًا ملابس رياضية.

وأشارت القاهرة الإخبارية إلى أن وسائل إعلام أمريكية أفادت أن عملية الاعتقال تمت داخل غرفة نوم مادورو وزوجته، ما يرجح أن نشر الصورة جاء بعد نقلهم من موقع الاحتجاز. 

وتُعد هذه الصورة الأولى التي ينشرها مسئول أمريكي رسمي، وعلى رأسهم الرئيس ترامب، لتوثيق اعتقال مادورو على يد قوات أمريكية خاصة يُعتقد أن وحدات «دلتا» كانت المكلفة بتنفيذ العملية.

ترامب مادورو الرئيس الأمريكي نيكولاس مادورو

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

