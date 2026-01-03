ترامب ينشر أول صورة رسمية لاعتقال مادورو في عملية أمريكية فاجأت العالم

نشرت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا عن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول صورة رسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء لحظة اعتقاله على يد ما وصفه بـ«قوات إنفاذ القانون الأمريكية»، في خطوة غير مسبوقة عقب إعلان تنفيذ العملية داخل فنزويلا.

عملية الاعتقال

وأوضحت القناة أن الصورة تظهر مادورو معصوب العينين ويحمل زجاجة مياه، فيما يقف خلفه أحد عناصر القوات الأمريكية، وسط توقعات بأن الصورة التُقطت داخل إحدى الطائرات الأمريكية بعد عملية الاعتقال، دون تأكيد رسمي لمكان التقاطها، وظهر مادورو في الصورة مرتديًا ملابس رياضية.

وأشارت القاهرة الإخبارية إلى أن وسائل إعلام أمريكية أفادت أن عملية الاعتقال تمت داخل غرفة نوم مادورو وزوجته، ما يرجح أن نشر الصورة جاء بعد نقلهم من موقع الاحتجاز.

وتُعد هذه الصورة الأولى التي ينشرها مسئول أمريكي رسمي، وعلى رأسهم الرئيس ترامب، لتوثيق اعتقال مادورو على يد قوات أمريكية خاصة يُعتقد أن وحدات «دلتا» كانت المكلفة بتنفيذ العملية.