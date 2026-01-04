لميس الحديدي: محاكمة رئيس في دولة أخرى أمر غير مسبوق

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها مساء اليوم وقال فيها إن فنزويلا لم تكن الدولة الوحيدة التي تتعرض لتدخل أمريكي، قائلة: الرجل واضح جدًا وقاطع وشفاف، كلامه معناه أننا سنفعل ما نريده، ومن يعترض فليواجهنا، وهذه هي سياسة الغطرسة الأمريكية.

وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: “هذه هي القوة الغاشمة المفرطة وهي سياسة تتخذها واشنطن وترامب، المهم أن نجلس على طاولة مفاوضات ونرى المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها وإلا سيحدث ما يحدث الآن بإحضار رئيس دولة من غرفة نومه”.

وواصلت: “نحن أمام سابقة لم تحدث من قبل، ونحن لا ندافع عن الرئيس الفنزويلي، إذ عليه علامات استفهام حول شرعيته والفساد، لكن محاكمة رئيس في محاكم دولة أخرى، أمر غير مسبوق.

كما واصلت : "هذا ما يحدث الآن، وما حدث بالأمس يغيّر معادلات سياسية كثيرة ومعادلات حول الحروب عبر قلب نظم حكم باختطاف رؤسائها، وبينما رفضت كلٌّ من الصين وروسيا وعدد من الدول هذا الإجراء، أصيبت بقية دول العالم بالصمت.