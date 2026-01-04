بعد منعه 16 شهرا.. لميس الحديدي: فيلم الملحد ضد التطرف والتشدد

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بأبطال فيلم "الملحد" قائلة: فيلم سينمائي يُعرض أخيرًا في دور السينما المصرية بعد 16 شهرًا من المنع والجدل، والجدل كان مثارًا قبل العرض وبعده، بل واتسع بعد العرض.

وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:" أنا شاهدت الفيلم اليوم، وقولًا واحدًا هو لا يدعو للإلحاد ولا يروّج له، لكنه ضد التطرف والتشدد، مع إعمال القلب والعقل لأنهما الطريقان الآمنان والسليمان للوصول إلى الإيمان.

وأردفت لميس الحديدي:" كل مؤلف يختار طريقة للتعبير عن فكرته، لكن الحكم على الفيلم من مجرد اسمه وقبل مشاهدته أمر صعب جدًا."

وأوضحت لميس الحديدي، أن الفنانين أدّوا أدوارًا متميزة ومميزة، ومن المهم أن يكون لدينا أعمال تحمل أفكارًا وتختلف الآراء حولها، مع أو ضد"