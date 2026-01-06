حسام الغمري: الرئيس السيسي واجه تحديات 2015 وأرسى الوعي الوطني

قال الإعلامي حسام الغمري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه خلال عام 2015 حجمًا كبيرًا من الضغوط والتحديات، إلا أنه تعامل معها بشجاعة وثبات.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مواقفه السياسية والوطنية أسهمت في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ مفاهيم الوعي الوطني.

وتابع أنه منذ عام 2015 شهد الرئيس السيسي ضغوطًا كبيرة على الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي واجه هذه التحديات بشجاعة وإرادة قوية، مؤكدًا أن تلك المرحلة كشفت عن قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات بالغة الصعوبة.