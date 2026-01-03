حسام الغمري: محمد ناصر رباية جوع وجعر ويخدم أغراض الشاباك.. فيديو

قال الإعلامي حسام الغمري، إنه كان يعمل مع الإخواني الهارب محمد ناصر، منوها أن هذا الإخواني "رباية جوع".

وتابع حسام الغمري، في لقائه على قناة "الحياة": محمد ناصر وضيع ودنيء لدرجة ميتخيلهاش أي حد، ودائما ما يفضح نفسه، ولا يقدس إلا نفسه وبيعشق نفسه، ولا قيمة له ولا مبدأ.

وأكد أن الإخواني محمد ناصر، خرج من بيت قاس، ويقول: "بابا كان بيضربني ويرميني في الشارع بالساعات عريان خالص".

وأوضح أن هذه النشأة أسست لديه عقدة، وكان يسميه أصحابه بلقب "الجعر الجربوع" وحصل على دبلوم صنايع بمجموع 50% والتحق بكلية الفنون التشكيلية بهذا المجموع.

وأكد أن الإخواني محمد ناصر، أجير ولديه حقد كبير، واستغلته الجماعة الإرهابية وقدمته للشاباك ليخدم أغراضهم.