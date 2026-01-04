حسام الغمري يفضح تجنيد «الموساد» للإخوان لتنفيذ مُخططات إسرائيل | فيديو

قال الإعلامي حسام الغمري، إن الحياة كانوا في أرض الصومال في التسعينات في رعاية الموساد، وأول أوراق لتأسيس قنواتهم الخارجية كانت في أرض الصومال.

وأضاف حسام الغمري، في لقائه على قناة "الحياة"، أن حلمي الجزار كان في صوماليالاند حتى عام 2019 وتولى جبهة لندن لإكمال المخطط، منوها أن القناة الـ 14 أثبتت أن الشاباك كان يمنح تمويلات لفرع الإخوان في إسرائيل، ولذلك فهمنا الآن لماذا تظاهر كامل الخطيب أمام السفارة المصرية في تل أبيب.

وتابع: الأجهزة المعادية بتجند الفاسد المنحل أخلاقياً وتشغله ضد بلده، ودور جماعة الإخوان الإرهابية رصد أكثر الأشخاص انحلالا وتقديمه للشاباك.

وأكد أن القيادات الإخوانية الكبيرة في الخارج، تم تصويرهم من قبل الأجهزة الاستخباراتية التي تجندهم، لإمكان السيطرة على هذه الشخصيات، وهذه التصاوير تثبت علاقات نسائية لهذه الشخصيات.