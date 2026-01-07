قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب برنامج للمواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الأطفال
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات شديدة من الأرصاد: موجة تقلبات تضرب البلاد اعتبارا من الجمعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة 9 يناير 2026 وتستمر حتى الثلاثاء 13 يناير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

موجة تقلبات جوية

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد أن هذه التقلبات الجوية المرتقبة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحًا)، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، على مختلف الأنحاء، خلال تلك الفترة، تكون كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى يوم الجمعة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات خلال الأيام التالية، مع استمرار الطقس البارد ليلًا.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة مع اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

اجتماع نائب محافظ

قريبًا .. افتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

مستشفى ارشيفيه

نجاح فريق الأسنان بمستشفى دمياط العام في إزالة أسنان زائدة لطفل

جانب من الحدث

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد.. حملات مكثفة على محال اللحوم والدواجن والأسماك بالوادي الجديد

بالصور

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد