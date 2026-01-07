تحذيرات شديدة من الأرصاد: موجة تقلبات تضرب البلاد اعتبارا من الجمعة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة 9 يناير 2026 وتستمر حتى الثلاثاء 13 يناير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

موجة تقلبات جوية

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد أن هذه التقلبات الجوية المرتقبة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحًا)، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، على مختلف الأنحاء، خلال تلك الفترة، تكون كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى يوم الجمعة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات خلال الأيام التالية، مع استمرار الطقس البارد ليلًا.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة مع اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.