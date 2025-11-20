أطعمة شائعة لا يجب تناولها مع القهوة.. تسبب تهيج المعدة وتقلل امتصاص المعادن

في الوقت الذي تُعد فيه القهوة جزءًا أساسيًا من روتين ملايين الأشخاص حول العالم، كشفت خبراء التغذية حول العالم أن بعض الأطعمة قد يؤدي تناولها مع القهوة إلى اضطرابات هضمية أو تقليل امتصاص عناصر غذائية مهمة، وهو ما يجعل الجمع بينها غير مستحب صحيًا.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة

وهناك العديد من التحذيرات من تناول بعض الأطعمة مع القهوة لعدة أسباب، وفقا لما نشر في موقع Times of India، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

ـ الفواكه الحمضية (البرتقال – الجريب فروت):

تزيد من حموضة المعدة عند تناولها مع القهوة، ما قد يسبب حرقة أو اضطرابًا هضميًا، خاصة لدى أصحاب المعدة الحساسة.

ـ اللحوم الحمراء:

القهوة تقلل من امتصاص الحديد الهيم الموجود في اللحوم، ما يقلل القيمة الغذائية للوجبة ويؤثر على مستويات الحديد بالجسم.

ـ الأطعمة المقلية والدهنية:

يصعب هضمها بطبيعتها، ومع القهوة التي تحفّز إفراز حمض المعدة، قد تزيد فرص الانتفاخ أو الحموضة.

ـ منتجات الألبان الثقيلة مثل الزبادي:

قد تتفاعل مع حمض القهوة مسببة اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، بالإضافة لتقليل امتصاص الكالسيوم.

ـ الحبوب المدعمة بالمعادن:

أظهرت تقارير أن القهوة تتداخل مع امتصاص معادن مهمة مثل الزنك عند تناولها مع حبوب الإفطار المدعمة.

ـ الأطعمة الحارة:

التوابل القوية تهيّج المعدة، ومع القهوة تزداد احتمالات الحموضة والارتجاع.

ـ الشوكولاتة:

تحتوي على مواد منبهة شبيهة بالكافيين، وتناولها مع القهوة قد يسبب زيادة ضربات القلب أو التوتر لدى البعض.

ـ الأطعمة المخمرة والمخللات:

الجمع بينها وبين القهوة يزيد من الحموضة والشعور بعدم الراحة الهضمية.

نصيحة خبراء التغذية

يؤكد مختصون أن الأفضل تناول القهوة بعد الطعام بساعة لضمان امتصاص المعادن بشكل أفضل وتجنب مشكلات الجهاز الهضمي، خاصة لمن يعانون من الحموضة أو القولون العصبي.