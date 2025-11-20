قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها مع القهوة.. تسبب تهيج المعدة وتقلل امتصاص المعادن

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة
تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة
آية التيجي

في الوقت الذي تُعد فيه القهوة جزءًا أساسيًا من روتين ملايين الأشخاص حول العالم، كشفت خبراء التغذية حول العالم أن بعض الأطعمة قد يؤدي تناولها مع القهوة إلى اضطرابات هضمية أو تقليل امتصاص عناصر غذائية مهمة، وهو ما يجعل الجمع بينها غير مستحب صحيًا. 

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة 

وهناك العديد من التحذيرات من تناول بعض الأطعمة مع القهوة لعدة أسباب، وفقا لما نشر في موقع Times of India، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

ـ الفواكه الحمضية (البرتقال – الجريب فروت):
تزيد من حموضة المعدة عند تناولها مع القهوة، ما قد يسبب حرقة أو اضطرابًا هضميًا، خاصة لدى أصحاب المعدة الحساسة.

ـ اللحوم الحمراء:
القهوة تقلل من امتصاص الحديد الهيم الموجود في اللحوم، ما يقلل القيمة الغذائية للوجبة ويؤثر على مستويات الحديد بالجسم.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة 

ـ الأطعمة المقلية والدهنية:
يصعب هضمها بطبيعتها، ومع القهوة التي تحفّز إفراز حمض المعدة، قد تزيد فرص الانتفاخ أو الحموضة.

ـ منتجات الألبان الثقيلة مثل الزبادي:
قد تتفاعل مع حمض القهوة مسببة اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، بالإضافة لتقليل امتصاص الكالسيوم.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة 

ـ الحبوب المدعمة بالمعادن:
أظهرت تقارير أن القهوة تتداخل مع امتصاص معادن مهمة مثل الزنك عند تناولها مع حبوب الإفطار المدعمة.

ـ الأطعمة الحارة:
التوابل القوية تهيّج المعدة، ومع القهوة تزداد احتمالات الحموضة والارتجاع.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة 

ـ الشوكولاتة:
تحتوي على مواد منبهة شبيهة بالكافيين، وتناولها مع القهوة قد يسبب زيادة ضربات القلب أو التوتر لدى البعض.

ـ الأطعمة المخمرة والمخللات:
الجمع بينها وبين القهوة يزيد من الحموضة والشعور بعدم الراحة الهضمية.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة 

نصيحة خبراء التغذية

يؤكد مختصون أن الأفضل تناول القهوة بعد الطعام بساعة لضمان امتصاص المعادن بشكل أفضل وتجنب مشكلات الجهاز الهضمي، خاصة لمن يعانون من الحموضة أو القولون العصبي.

أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة أضرار القهوة ما لا يُؤكل مع القهوة تجنب القهوة مع الطعام تفاعل القهوة مع الأطعم تجنب القهوة مع الطعام تفاعل القهوة مع الأطعمة صحة المعدة امتصاص الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

شيفروليه سيلفرادو 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد