5 طرق منزلية للتخلص من بلغم الصدر واحتقان التنفس بسهولة .. نصائح فعّالة وآمنة

يعاني الكثير من الأشخاص بلغم الصدر الذي يسبب احتقانًا ملحوظًا وصعوبة في التنفس، حيث يشعر المريض بثقل وضيق بسبب تراكم المخاط داخل الممرات الهوائية والرئتين.

أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من بلغم الصدر

ولا يتوقف الأمر عند الشعور بالاختناق فقط، بل يؤدي البلغم أيضًا إلى سعال متكرر واضطرابات في النوم، مما يزيد من إزعاج المريض ليلًا.

ووفقًا لموقع Health العالمي، فإن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في تخفيف البلغم وتليينه، لكنها ليست بديلًا عن علاج العدوى إذا كان السبب مرضيًا أو مرتبطًا بالبكتيريا أو الفيروسات. لذلك يجب الانتباه إلى استمرار الأعراض أو تفاقمها، ومن أبرزها :

ـ العسل مع المشروبات الساخنة:

يعد العسل من أقوى المكونات الطبيعية التي تساعد على تهدئة السعال وتخفيف المخاط. عند إضافته للشاي الدافئ، يعمل على دعم جهاز المناعة وتسييل البلغم داخل الجهاز التنفسي.

تنبيه: لا يُعطى العسل للأطفال تحت عمر سنة لتجنب خطر التسمم الغذائي.

ـ تجنب التدخين والمهيجات:

التدخين يمنع الأهداب الموجودة في الرئتين من طرد البلغم، مما يؤدي إلى تراكمه. كما تساهم الملوثات الكيميائية والهوائية في تهيج الشعب الهوائية وزيادة الاحتقان. الامتناع عن التدخين خطوة أساسية لتحسين التنفس.

ـ تغيير وضعية الجسم:

قد يساعد الجلوس في وضع مستقيم أو النوم مع رفع الرأس بواسطة الوسائد في تقليل احتقان الصدر، خاصة أثناء النوم، مما يمنح المريض راحة أفضل ويخفف تجمع البلغم.

ـ تناول الحساء الدافئ:

الشوربة الدافئة خصوصًا شوربة الدجاج تساعد على فتح الممرات الهوائية عبر البخار، كما تزيد من ترطيب الجسم. لكن يجب تجنب الأنواع الغنية بالصوديوم لأنها قد تقلل من كفاءة الترطيب.

ـ الإكثار من المشروبات الساخنة:

الماء والسوائل الدافئة مثل الشاي والأعشاب تساعد على تخفيف المخاط وجعله أقل لزوجة، مما يسهّل طرده ويقلل من نوبات السعال.