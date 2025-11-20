قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الكويت .. 11 ديسمبر

سعيد فراج

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أرينا الكويت، بدولة الكويت، يوم 11 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الشتاء. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب، في الكويت، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور يوم الثلاثاء 25 نوفمبر. 

حفل عمرو دياب في قطر

كما يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي، في الدوحة ، يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب، في قطر عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري.

ألبوم عمرو دياب

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

   •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

   •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

   •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

   •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

   •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

   •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

   •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

   •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

   •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

   •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

