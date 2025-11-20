السعودية وقطر تدينان الانتهاكات الإسرائيلية على غزة وخان يونس

أدانت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة العربية، معتبرة أن آخر الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على خان يونس وقطاع غزة تشكّل “اعتداءً عدوانياً وسافراً”، ولا سيما أنها جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة، وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس، والتعدي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من مسؤولي حكومته على المنطقة الحدودية جنوب سوريا. وتطالب المملكة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما تشدد المملكة على أهمية وقف التعرضات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.»

وأكد البيان السعودي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من الممارسات الإسرائيلية، مشدداً على أن استمرار الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي ويقوّض جهود التهدئة التي جرى التوصل إليها.

وفي السياق ذاته، أصدرت دولة قطر بياناً متوازياً أدانت فيه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرة أن التصعيد العسكري على غزة إلى جانب التعديات على الأراضي السورية يمثل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية، ودعت الدوحة إلى تحرك دولي لحماية المدنيين ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.

وتعكس المواقف الخليجية المتوازية تصاعد الرفض العربي للتدخلات الإسرائيلية، بخاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة وتوسّع الانتهاكات إلى الجبهات السورية، الأمر الذي يهدد بتوسيع دائرة التوتر في المنطقة.