مجلس النواب 2025.. نيوزيلندا تفتتح المرحلة الثانية من تصويت المصريين في الخارج

انطلقت عملية تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمقر السفارة المصرية في نيوزيلندا بالعاصمة ويلينجتون.

تصويت المصريين في الخارج

وفتحت السفارة المصرية أبوابها أمام المصريين بنيوزيلندا، نظرا لفرق التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كامل، وتكون ولاية كاليفورنيا الأمريكية آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.

ويستمر التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج خلال يومي الجمعة والسبت 21 و 22 نوفمبر في 139 سفارة وقنصلية بـ 117 دولة حول العالم.

الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وينطلق التصويت في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 24 و 25 نوفمبر الجاري، بينما جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.