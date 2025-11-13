الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية

أشاد الاتحاد الأوروبي ، بالشعب العراقي لممارسته حقه الديمقراطي في التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجرتها البلاد قبل يومين..مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل فرصةً مهمةً للعراق لتعزيز مؤسساته وضمان الشمولية والمساءلة وترسيخ مستقبله السياسي.



وذكر الاتحاد - في بيان له - أنه يرحب بجهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم وتسهيل هذه الانتخابات، بما في ذلك السلطات العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني واستجابةً لدعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثةً لخبراء الانتخابات لتحليل العملية الانتخابية على أن تعرض نتائجها على السلطات العراقية قريبًا.



وأضاف البيان أن التقارير الأولية تشير إلى إقبالٍ أعلى مقارنةً بالانتخابات السابقة في عامي 2021 و2018، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يُشجع الآن الجهات السياسية الفاعلة على دعم تشكيل حكومةٍ تُجسّد إرادة الشعب العراقي.



وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه المطلق لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ، وتابع أن استقرار العراق يزداد أهميةً في ظلّ سياقٍ جيوسياسيٍّ مُتغيّر في الشرق الأوسط وأن الكتلة على أتم الاستعداد لمواصلة دعم العراق كشريك في تعزيز أجندته الديمقراطية والإصلاحية وضمان مستقبل سلمي.