الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

خالد يوسف

مع فتح باب قبول الطلاب، سنويا، يبحث العديد من أولياء الأمور عن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة للتقديم، في ظل رغبة أولياء الامور في الحاق ابنائهم بمدارس ذات جودة تعليمية عالية.

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك عبر موقع المدارس المصرية اليابانية الإلكترونين بالضغط هــــنــــا.

كيفية التقديم في المدارس المصرية اليابانية؟

حددت وزارة التربية والتعليم، خطوات وطريقة التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، في إطار التسهيل على أولياء الأمور، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية الإلكتروني.

ـ اختيار التقديم.

ـ قراءة كافة التفاصيل والموافقة على الشروط والأحكام.

ـ الضغط التقديم بالمدارس.

ـ تسجيل كاف البيانات المطلوبة.

ـ اضغط للتحقق من كون المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب.

ـ رفع المستندات المطلوبة والتي تثبت أن الطالب تنطبق عليه كافة الشروط،

ـ الضغط على تقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

ـ شهادة ميلاد مميكنة للطفل وتكون حديثة الإصدار «لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية».

ـ بطاقة الرقم القومي لولي الأمر على أن تكون سارية.

ـ إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل.

ـ التوقيع على إقرار ولي الأمر (2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة).

- وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار، لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

تحذير من عدم تطابق البيانات عند التسجيل

شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تطابق البيانات المُسجلة مع البيانات الموجودة في الأوراق الرسمية، موضحة أنه في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولي الأمر، ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضًا أي كانت.

نقل الطالب من مدرسة لأخرى

أوضحت الوزارة، أنه في حالة النقل من مدرسة أخرى للمدارس اليابانية، فيكون لدى ولي الأمر مسئولية نقل الملف الإلكتروني للطفل مسئولية كاملة على ولى الأمر، وفي حالة عدم وفاء ولي الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 15 يومًا، من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق في اتخاذ الإجراءات الرسمية نظرًا لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة، والانتقال إلى الطفل التالي في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

