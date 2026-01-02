التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اشتراط وجود مؤهل عالي للأب والأم عند التقديم في المدارس الخاصة والدولية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "إنه لا يوجد أي قرار وزاري أو قانون ينص على هذا الأمر ، مشددا على أن الوزارة تؤكد أن حق التعليم مكفول لأي طالب، وليس للتقديم في أي مدرسة علاقة بالمستوى الاجتماعي".

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور قائلة: "في حال وجود أي شكوى من هذا النوع على ولي الأمر إبلاغ وزارة التربية والتعليم مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع المدرسة".

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد ما تم تداوله بشأن اشتراط المدارس الخاصة حصول ولي الأمر على مؤهل عالي لقبول ابناءه في المدرسة .

ووجه رئيس محكمة الجنايات في قضية لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر لكرة القدم رمضان صبحي، رسالة مباشرة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، طالبه فيها بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ"الشرط غير الدستوري" الذي تفرضه بعض المدارس الخاصة، والمتمثل في اشتراط حصول ولي أمر الطفل على مؤهل عالٍ لقبول نجله بالمدرسة.

وأكد رئيس محكمة الجنايات أن هذا الشرط يُعد مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل حق التعليم للجميع دون تمييز، متسائلًا: هل يُعقل أن يكون الأب قادرًا ماديًا على تعليم ابنه تعليمًا خاصًا، لكنه يُمنع فقط لأنه لا يحمل مؤهلًا عاليًا؟.

وشدد رئيس محكمة الجنايات على أن التعليم حق أصيل للطفل لا يجوز ربطه بالمستوى التعليمي لوالديه، مطالبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بالتدخل لإنهاء هذا الوضع إذا كان قائمًا بالفعل، حتى لا يُضطر أحد مستقبلاً إلى اللجوء لطرق ملتوية أو غير قانونية من أجل تعليم أبنائه.