جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تصدر بيانها التمهيدي حول مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

أ ش أ

 أصدرت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 بيانها التمهيدي، في إطار حرص الجامعة على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، واستجابةً للدعوة التي تلقتها من رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، قد وجه بتشكيل بعثة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي برئاسة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد، وعضوية مراقبين من خمس جنسيات عربية هي فلسطين ومصر والسعودية ولبنان وليبيا .
وعقدت البعثة لقاءات مع رئيس المفوضية العليا والمستشار الانتخابي ببعثة الأمم المتحدة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وهدفت إلى مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية وفق القوانين والمعايير الدولية.
وأشار البيان التمهيدي للجامعة العربية الصادر مساء اليوم /الأربعاء/ إلى أن الانتخابات جرت وفقا للدستور العراقي لعام 2005 والقوانين المعدلة للأعوام 2018 و2019 و2023، وأن الإطار القانوني تضمن ضمانات أساسية للانتخاب والترشح وتكافؤ الفرص، فيما تحتاج بعض الجوانب إلى تحسينات إجرائية.
وأوضح البيان أن عملية تسجيل الناخبين استمرت أكثر من شهرين ونصف، وبلغ عدد المسجلين 21.404.291 ناخبًا، منهم 1.313.980 من قوات الأمن و26.538 من النازحين، من إجمالي نحو 29 مليون ناخب مؤهل، مما يعني أن نحو 7.5 مليون لم يسجلوا أو يحدّثوا بياناتهم. 
وأوصت البعثة بتوسيع حملات التوعية وتطوير آليات تصويت المغتربين، والعمل بنتائج التعداد السكاني لعام 2024 لتحديث السجل الانتخابي.
ونوه البيان إلى أن المفوضية أتاحت فترة تسجيل امتدت شهرين للمرشحين، وبلغ عددهم 7745 مرشحًا (2247 امرأة و5498 رجلًا) ضمن 147 كيانًا سياسيًا، منها 68 حزبًا و53 للأقليات و26 للمستقلين، للتنافس على 329 مقعدًا، مؤكدة أهمية وضوح معايير استبعاد المرشحين وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.
ولفت البيان إلى أن الحملات الانتخابية استمرت خمسة أسابيع بدءًا من 3 أكتوبر حتى يوم الصمت الانتخابي، مع ملاحظة تفاوت الإنفاق بين المرشحين، مما يستدعي تفعيل الرقابة المالية.
وأشاد البيان بأداء المفوضية العليا للانتخابات وإدارتها الدقيقة للمراحل كافة، وتعاونها مع المنظمات الدولية وحرصها على الشفافية، مشيرًا إلى أن فرق البعثة شاركت في مراقبة التصويت الخاص والعام، وزارت 17 مركزًا انتخابيًا و70 محطة اقتراع، وشهدت افتتاح أربع محطات وعدّها وفرزها.
وأكدت البعثة أن محطات الاقتراع افتتحت في السابعة صباحًا وسارت العملية بسلاسة، مع تسجيل بعض الحالات الفردية للتصويت الجماعي ووجود دعاية انتخابية أمام بعض المراكز. كما لاحظت البعثة كفاءة الأجهزة الإلكترونية وسلامة المواد الانتخابية والتزام الكوادر بالإجراءات، وأشادت بدور قوات الأمن في تأمين المراكز وتوفير بيئة آمنة للناخبين.
وأفاد البيان بأن محطات الاقتراع أغلقت في السادسة مساءً، وتم العد والفرز الإلكتروني وفق الإجراءات القانونية بدقة، مع بعض الملاحظات الفردية في الفرز اليدوي.
وبلغت نسبة المشاركة نحو 56% مقارنة بـ42% في انتخابات عام 2021. وأكدت البعثة أن الملاحظات المسجلة لا تؤثر جوهريًا على سلامة العملية الانتخابية، وأن الانتخابات جرت في أجواء هادئة ومنظمة أتاحت للناخبين أداء واجبهم بحرية.
وفي ختام البيان، هنأت بعثة جامعة الدول العربية جمهورية العراق على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، متمنية لمجلس النواب المنتخب التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو الأمن والاستقرار والتقدم.

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

