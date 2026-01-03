قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عدداً من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة، مؤكداً حرصه الدائم على توفير السلع الأساسية والخدمات بصورة لائقة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

حيث تفقد المحافظ خلال جولته مخبز المحافظة الجديد الجاري إنشاؤه بسوق الجملة بالمنصورة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيراً إلى أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بما يضمن توفير رغيف الخبز بجودة عالية لجميع المواطنين على مدار اليوم، ووجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات وتيسير حركة المرور بالمنطقة.

وشدد محافظ الدقهلية، على  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة أدوات الحماية المدنية بالمخبز حرصا على سلامة العاملين والمواطنين وتوفير سبل الأمان داخل المخبز.

كما تفقد محافظ الدقهلية المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، وخلال جولته، اطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار.

وأكد محافظ الدقهلية أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد على توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة، والاستعداد الفوري لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

.

الدقهليه المنصوره محافظه

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: منَّ الله على مصر بقوى ناعمة منها دولة التلاوة.. فيديو

المتسابق محمد سامي

المتسابق محمد سامي محفوظ يغادر برنامج دولة التلاوة لظروف طارئة

الدكتور علي جمعة

برنامج دولة التلاوة يستضيف الدكتور علي جمعة ويكرم السيد متولي.. فيديو

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

