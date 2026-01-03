محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عدداً من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة، مؤكداً حرصه الدائم على توفير السلع الأساسية والخدمات بصورة لائقة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

حيث تفقد المحافظ خلال جولته مخبز المحافظة الجديد الجاري إنشاؤه بسوق الجملة بالمنصورة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيراً إلى أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بما يضمن توفير رغيف الخبز بجودة عالية لجميع المواطنين على مدار اليوم، ووجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات وتيسير حركة المرور بالمنطقة.

وشدد محافظ الدقهلية، على محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة أدوات الحماية المدنية بالمخبز حرصا على سلامة العاملين والمواطنين وتوفير سبل الأمان داخل المخبز.

كما تفقد محافظ الدقهلية المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، وخلال جولته، اطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار.

وأكد محافظ الدقهلية أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد على توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة، والاستعداد الفوري لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

.