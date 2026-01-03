محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وميادين حي غرب المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولته، بتفقد عدد من شوارع حي غرب المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والميادين، رافقه خلالها محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين بنطاق الحي، من بينها شارع جيهان وشارع أحمد ماهر وسامية الجمل والترعة وكلية الآداب، وعدد من الشوارع الجانبية، مؤكدًا على ضرورة رفع كافة الإشغالات من الشوارع ومنع عودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومنع أي مظاهر تعوق حركة السير والمرور أو تشوه المظهر الحضاري.

وشدد المحافظ على المتابعة الدائمة لمستوى النظافة والصيانة الدورية لمحطة الشيماء والمتابعة اليومية لانتظام حركة الركوب، والتأكد من تشغيل عدادات سيارات التاكسي، مشددا على استمرار المتابعة اليومية لتعربفة الركوب، بالتنسيق بين حي غرب وإدارة المواقف وإدارة المرور.

كما وجه محافظ الدقهلية باستمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة أولًا بأول بجميع شوارع وميادين حي غرب المنصورة، مع تحسين مستوى النظافة العامة، والمتابعة الدورية لشركات النظافة والتأكد من تواجد العمالة الكافية على أرض الواقع لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

و حرص “ مرزوق” على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تأتي في إطار التواصل المباشر مع الأهالي، ورصد المشكلات على الطبيعة، والعمل على حلها بشكل فوري بما يحقق رضا المواطنين.