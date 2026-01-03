محافظ الدقهلية يهنّئ الدكتور محمد عبدالوهاب باختياره «رجل العام»

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، العالم الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ورئيس الفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، بمناسبة اختياره بالإجماع من قِبَل مجلس إدارة الجمعية الدولية "رجل العام في مصر والشرق الأوسط".

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا التكريم المرموق يأتي تقديرًا لمسيرته العلمية الحافلة وإسهاماته الرائدة في مجال جراحات الجهاز الهضمي والكبد، ولا سيما تطوير برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة الذي أصبح مرجعية إقليمية في التخصص الدقيق.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالتميز، ويعزز دورها كصرح أكاديمي وبحثي رائد يسهم بفاعلية في خدمة المجتمع المصري والمنطقة، كما يبعث برسالة إيجابية حول قدرة الكوادر المصرية على الريادة والمنافسة عالميًا في المجالات العلمية المتخصصة، مما يعكس تطور المنظومة الطبية والتعليمية في مصر.