الدقهلية: 105.4 ألف خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعاً وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وقدمت 105 ألف و482 خدمة طبية وعلاجية خلال عام 2020، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق

.

وشدد محافظ الدقهلية أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر امكانيات معينة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

فيما أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار عام 2025، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، قدمت 105.482 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال 48 قافلة علاجية إلى جانب 6 قوافل توعوية.

واستفاد منها، 63.769 ألف شخص، بالكشف والعلاج، في مختلف التخصصات الطبية، وشملت، 10983 باطنة، 9834 أطفال، 7122 جلدية، 3276 أسنان، 5504 عظام، 4844 رمد، 2339 أنف وأذن، 3696 جراحة عامة، 4997 نسا وتنمية أسرة، 7626 معمل الدم، 2337 معمل الطفيليات، 500 خلع أسنان، 430 أشعة سينية.