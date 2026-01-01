قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

من خلاف داخل أسرتين إلى مأساة إنسانية.. قصة اختطاف وإلقاء رضيع في ترعة بالدقهلية

لحظة البحث عن جثمان الرضيع
لحظة البحث عن جثمان الرضيع
رنا أشرف

في واحدة من أكثر الوقائع المؤلمة التي اهتز لها الرأي العام خلال الأيام الماضية، تحولت دقائق من الغياب الغامض لطفل رضيع إلى مشهد مأساوي يقطع القلوب، بعد أن كشفت أسرة الطفل تفاصيل جريمة بشعة تعرض لها نجلهم عقب اختفائه المفاجئ من داخل منزل الأسرة، قبل أن تتضح الحقيقة الصادمة بقيام شاب من محيط المنطقة باختطافه وإلقائه داخل إحدى الترع بقرية ميزانية عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من الصباح.

الواقعة التي وقعت كالصاعقة على أهالي القرية، لم تكن مجرد حادث عابر، بل جاءت في سياق من التوترات والخلافات السابقة بين أسرة الطفل والمتهم، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الدوافع والملابسات، وكيف تحولت الخصومة إلى جريمة بهذه القسوة، راحت ضحيتها روح بريئة.

عمة الرضيع الملقى في ترعة بالدقهلية: المتهم اقتحم منزل الأسرة فجرا وخطفه أثناء النوم وألقاه بالمياه

أكدت دعاء، عمة الطفل المجني عليه في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن شقيقها يعمل في إحدى الكافيتيريات، وكان المتهم يتردد على المكان بشكل متكرر، موضحة أنه في إحدى المرات طلب تعاطي مواد مخدرة داخل الكافيتيريا، إلا أن صاحبها رفض ذلك ومنعه تمامًا، وهو ما دفع المتهم إلى تغيير مكان تواجده والاقتراب أكثر من منزل الأسرة.

وأضافت أن المتهم بدأ عقب ذلك في التردد على منزل شقيقها ومحاولة استمالته لشراء المخدرات له، إلا أن شقيقها رفض مساعدته أو المشاركة في أي تصرف مخالف للقانون.

 وأوضحت أن شقيقها بادر بإبلاغ والد المتهم بما يقوم به ابنه من سلوكيات منحرفة، غير أن والد ووالدة المتهم رفضوا في البداية تصديق أقواله.

عمة الرضيع: واجهناه عبر والده ووالدته فاعترف بتعاطي المخدرات وتم طرده من المنزل

وتابعت دعاء أن أسرة المتهم واجهته بما نسب إليه، ليعترف أمام والديه بتعاطيه المواد المخدرة، وهو ما ترتب عليه نشوب خلاف كبير داخل الأسرة انتهى بطرده من المنزل. 

وأكدت أن كل ما فعله شقيقها في ذلك الوقت كان الطلب منه عدم الحضور مرة أخرى إلى منزله أو الاقتراب من أفراد أسرته.

وأشارت إلى أن منزل شقيقها بسيط ولا يحتوي على باب شقة مغلق، وإنما يفصل المدخل عن الداخل ستارة فقط، نظرًا لكونه بالطابق الأرضي. 

وأوضحت أن المتهم استغل هذا الوضع خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما كانت الأسرة نائمة في نحو السادسة صباحًا.

عمة الرضيع: الجاني تسلل إلى الغرفة وحمل الطفل أثناء نومه وألقاه في الترعة

وكشفت دعاء أن المتهم تسلل إلى داخل المنزل وحمل الطفل الصغير أثناء نومه، ثم خرج به إلى الشارع وتوجه به نحو إحدى الترع، حيث ألقى به داخل المياه في واقعة وصفتها بأنها “قاسية ولا إنسانية”.

وأوضحت أن والد الطفل، عقب استيقاظه واكتشاف عدم وجود نجله، بدأ البحث عنه في محيط المنطقة، ثم توجه إلى مركز الشرطة وحرر بلاغًا بالواقعة، لتبدأ الأجهزة الأمنية في مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، حتى تم العثور على جثمان الطفل ونقله إلى المشرحة وتم ضبط المتهم .

وطالبت دعاء، عمة الطفل المجني عليه، بالقصاص العادل من الجاني، مؤكدة أن ابن شقيقها كان طفلًا صغيرًا لا ذنب له في أي خلافات سابقة، ولم يرتكب ما يستحق معه هذه النهاية القاسية.

 وأشارت إلى أن الجريمة حرمت الأسرة من طفل بريء كان يمثل مصدر فرح وطمأنينة داخل البيت، مؤكدة أن حقه لن يضيع، وأن مطلبهم الأول والأخير هو محاسبة المتهم على فعله كي يكون عبرة لغيره.
 

جثمان الرضيع غرق رضيع الرضيع الملقى في الترعة رضيع صغير القاء طفل رضيع في الترعة

