قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بشارع فيصل لمتابعة التشغيل وجودة السلع

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بشارع الملك فيصل، للوقوف على انتظام تشغيل السوق وتوافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، وضمان جودة المعروضات والتزام العارضين بنسب التخفيضات المقررة بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بشأن ضمان توافر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته اطمأن المحافظ، على تنوع السلع المطروحة ما بين السلع التموينية والأساسية واللحوم والدواجن وياميش رمضان ومنتجات الألبان  مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية مع الإعلان الواضح عن الأسعار ونسب الخصم بما يحقق الشفافية ويضمن حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.

وحرص الدكتور أحمد الأنصاري، على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض والتحدث معهم حول مستوى الأسعار وجودة السلع، ومدى توافر احتياجاتهم الأساسية 
حيث أعرب المواطنين عن ارتياحهم لتنوع المعروضات وانخفاض الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية. 

ووجّه المحافظ ، بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها لضمان تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمعارض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن استقرار الأسعار وتقديم خدمة متميزة للمواطنين طوال فترة المعرض.

رافق المحافظ ، خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء الصائم عند الإفطار

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل أدعية النبي المستجابة

فضل صلاة الجماعة

حكم رجوع المسبوق لسجود السهو بعد سلام الإمام.. عطية لاشين يجيب

الشيخ أحمد عصام فرحات

الملائكة مخلوقة من نار فلماذا لا يضيئون الغرفة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد