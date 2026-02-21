محافظ الجيزة يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بشارع فيصل لمتابعة التشغيل وجودة السلع

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بشارع الملك فيصل، للوقوف على انتظام تشغيل السوق وتوافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، وضمان جودة المعروضات والتزام العارضين بنسب التخفيضات المقررة بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بشأن ضمان توافر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته اطمأن المحافظ، على تنوع السلع المطروحة ما بين السلع التموينية والأساسية واللحوم والدواجن وياميش رمضان ومنتجات الألبان مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية مع الإعلان الواضح عن الأسعار ونسب الخصم بما يحقق الشفافية ويضمن حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.

وحرص الدكتور أحمد الأنصاري، على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض والتحدث معهم حول مستوى الأسعار وجودة السلع، ومدى توافر احتياجاتهم الأساسية

حيث أعرب المواطنين عن ارتياحهم لتنوع المعروضات وانخفاض الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية.

ووجّه المحافظ ، بسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها لضمان تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمعارض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن استقرار الأسعار وتقديم خدمة متميزة للمواطنين طوال فترة المعرض.

رافق المحافظ ، خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.