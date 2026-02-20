قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات مكثفة لمواجهة النباشين والفريزة وإلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام في الجيزة

مواجهة الفريزة
مواجهة الفريزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإحكام السيطرة على منظومة النظافة والتصدي بكل حسم لممارسات الفرز العشوائي والنبش في المخلفات وإلقائها بالطريق العام. 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات أمس على مستوى كافة أحياء المحافظة في إطار استراتيجية واضحة لاستعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها الميدانية خاصة خلال الفترات المسائية، وتمكنت من ضبط ومصادرة 13 تروسيكل وعربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات في مواقع غير مخصصة لذلك، بمواقع أسفل محور المريوطية وبمنطقة اللبيني بفيصل والمنشية بحي الهرم وبشارع فيصل الرئيسي إلى جانب تنفيذ حملة موسعة على النباشين بنطاق حي جنوب ضمن حملات فضلًا عن مداهمة مخزن مخالف لفرز القمامة بشارع الطوابق بحي الهرم حيث تم التحفظ على محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على أن المحافظة لن تكتفي بإجراءات المصادرة فقط لتلك المركبات المخالفة بل سيتم توقيع غرامات مالية مغلظة وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة تجاه اي مركبة يتم ضبطها مستقبلاً تقوم بإلقاء المخلفات والرتش في الطريق العام أو ممارسة أعمال الفرز العشوائي داخل الكتلة السكنية مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة والصحة العامة مسؤولية مشتركة ولن يُسمح بأي تجاوزات .

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ حملات استباقية على عدد من البؤر التي تم رصد تجمع المخلفات بها، لضمان عدم تراكم القمامة أو تحولها إلى نقاط مزعجة تؤثر على المظهر العام . 
وأكد الأنصاري على استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ بالتنسيق الكامل بين الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لضبط المخالفات ومنع عودة الظاهرة، وتحقيق الانضباط الكامل بمنظومة النظافة في جميع قطاعات المحافظة.

