فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظات

ضبط 24 عربة كارو وتروسيكل خلال حملات مكثفة لمواجهة النباشين بالجيزة

أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أنه تم ضبط ومصادرة 24 عربة كارو وتروسيكل خلال حملات مكثفة نُفذت أمس وصباح اليوم من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتنسيق مع أحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة النظافة والتصدي لممارسات النبش والفرز العشوائي وإلقاء المخلفات بالطريق العام.

وأوضح المحافظ أن المضبوطات تنوعت ما بين 17 عربة كارو و7 مركبات تروسيكل، حيث تم ضبطها أثناء قيامها بإلقاء المخلفات في مواقع غير مخصصة لذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين والتحفظ على المركبات.

وشدد الأنصاري على أن المحافظة لن تسمح بعودة تلك الظواهر مرة أخرى مؤكدًا أن الإجراءات لن تقتصر على المصادرة فقط للمركبة المخالفة ، بل تشمل توقيع غرامات مالية مغلظة وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

كما كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية باستمرار تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف القطاعات، لضبط المركبات التي تقوم بإلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام ومنع ممارسات النبش والفرز العشوائي، مع استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لضمان تحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

