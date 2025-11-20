انطلاق التصويت في انتخابات النواب بنيوزيلندا

أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم بدء تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب في نيوزيلندا .

وقال بنداري في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا 139 مقر انتخابي في 119 دولة حول العالم ".

وتابع :" تم الانتهاء اليوم من تسليم أوراق الاقتراع وتم في مختلف الـ 13 محافظة تمهيدا لبدء العلمية الانتخابية ".



واكمل بنداري :" كل الإجراءات يتم تنفيذها وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا ".



ولفت أحمد بنداري :" قمنا بإعادة التأكيد على كافة القرارات الصادرة من قبل عن تنظيم العملية الانتخابية ".

وتابع أحمد بنداري:" لازم المواطن المصري يتاكد ان صوته سوف يصل لمن يستحق وصندوق الانتخاب سوف يفرز عن إرادة المواطن المصري ".

