بنداري: ندعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات النواب

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه خلال ساعات سيبدأ التصويت للمرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب في الخارج، مشيرا إلى أن أول دولة سيتم البدء بها في الخارج نيوزيلندا.

وقال بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن عدد الدول التي لها مقرات انتخابية لإنتخابات مجلس النواب، 117 دولة و139 لجنة فرعية، مؤكدا أنه ستبدأ الإنتخابات في الساعة 10 صباحا، وسيتم متابعة عملية الاقتراع بالخارج.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ندعو المصريين المقيمين وفي الدول التي بها لجان فرعية المشاركة الإيجابية والادلاء بصوتهم.