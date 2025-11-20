الوطنية للانتخابات: ندعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب بكثافة

أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن أي مخالفات سيتم رصدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ونهيب بالمواطنين بالنزول والمشاركة.

وأضاف أن بيان الرئيس أكد على أن الهيئة مستقلة والهيئة تثمن بيان الرئيس لأن هناك أريحية فى الإعلان عن النتائج.





وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عن استدعاء 24 حزب لتقديم كافة المستندات الخاصة بشروط الدعاية.





عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة اليوم الخميس الموافق ۲۰۲٥/١١/٢٠ مساءً لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ ، واطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي ، :"19 دائرة انتخابية في محافظة القاهرة وفي محافظة القليوبية بها 6 دوائر انتخابية ".





وتابع " محافظة الدقهلية بها 10 دوائر انتخابية ومحافظة المنوفية بها 6دوائر انتخابية ، ومحافظة الغربية بها 7 دوائر انتخابية ومحافظة كفر الشيخ بها 4 دوائر انتخابية ، وبورسعيد بها 2 دائرة انتخابية ".







وأكمل أحمد بنداري:" الإسماعيلية بها 3 دوائر انتخابية والسويس بها دائرة انتخابية واحدة ، وشمال سيناء بها 2 دائرة انتخابية وجنوب سيناء بها 2 دائرة انتخابية ".





ولفت أحمد بنداري:" اجمال عدد الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية من انتخابات النواب 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة".





