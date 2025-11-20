قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

شرطة حرس الحدود البلغارية
شرطة حرس الحدود البلغارية
القسم الخارجي

خلص تقرير حديث صادر عن وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس إلى تحميل السلطات البلغارية المسؤولية عن وفاة ثلاثة مراهقين مصريين تجمدوا حتى الموت في ديسمبر الماضي، بالقرب من الحدود البلغارية–التركية، رغم تلقيها إنذارات متكررة بشأن خطر داهم يهدد حياتهم.

ووفقًا للتقرير، فقد شاركت منظمتان تطوعيتان للبحث والإنقاذ، ستة بلاغات عاجلة مع خدمات الطوارئ البلغارية في 27 ديسمبر 2024، تفيد بأن الفتية الثلاثة – علي، سمير، وياسر (15 و16 و17 عامًا) – كانوا فاقدي الوعي في الغابات المغطاة بالثلوج قرب مدينة بورغاس. 

كما أكدت المجموعتان أنه تم منع فرقها من التدخل لإنقاذهم.

وقال التقرير إن السلطات كانت ملزمة قانونًا بتقديم المساعدة، باعتبار أن المعلومات التي وصلتها كانت واضحة وتشير إلى "خطر يهدد الحياة بشكل مباشر"، وأنها كانت قادرة على التحرك لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب مما أدى إلى وفاة القصر.

وقد ادعت السلطات البلغارية لاحقًا أن البلاغات تضمنت "معلومات خاطئة أو مضللة"، وأن جثث الفتية عثر عليها في مواقع مختلفة عما ورد في إنذارات المنظمات. غير أن فرونتكس أكدت أن الجثث وجدت على بعد أمتار قليلة فقط من المواقع المحددة، وأن مقاطع الفيديو المرسلة تطابق المشاهد في أماكن العثور على الجثث.

ممارسات ممنهجة على الحدود

أعرب مكتب الحقوق الأساسية عن "قلق بالغ" إزاء تكرار الاتهامات الموجهة للشرطة الحدودية البلغارية بعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

كما أوصى التقرير بأن تعزز فرونتكس وجودها وتشارك بفاعلية أكبر في مراقبة الحدود وعمليات الإنقاذ.

وتشير تقارير حقوقية أوروبية إلى زيادة كبيرة في حالات العنف ضد المهاجرين غير النظاميين على الحدود البلغارية–التركية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبعد انضمام بلغاريا إلى منطقة شنجن في 1 يناير الماضي، تعهد وزير الداخلية أتاناس إيلكوف بتعزيز قدرات الشرطة على الحدود مع تركيا.

وكان تحقيق مشترك في عام 2023 قد خلص إلى أن أعدادًا متزايدة من المهاجرين "يموتون دون أثر" على طول طريق البلقان، مؤكدًا أن "العداء الذي يواجهونه في الحياة يستمر معهم في الموت".

مراهقين مصريين بلغاريا تركيا البرد القارص التجمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد