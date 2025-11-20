تقهر السرطان وتمنع السكر .. فوائد خارقة لنوع حبوب قديم

يعد السمسم من أقدم الحبوب المستخدمة فى صناعة الأطعمة المختلفة حيث يمتلك مذاقا شهيا ومميزا.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أهم فوائد السمسم الصحية.



إدارة مرض السكري



تساعد الليجنينات الموجودة في بذور السمسم أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم ، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات في هذه المراجعة ركزت على زيت السمسم أو مكملاته الغذائية، وليس على البذور.

الوقاية من السرطان

تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم بخصائص مضادة للسرطان ، خاصةً في بعض أنواعه وقد تساعد هذه المضادات على :

إبطاء نمو الخلايا السرطانية

منع تكاثر الخلايا السرطانية

منع انتشار الخلايا السرطانية

دعم صحة العظام

تحتوي بذور السمسم على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور و هذه التركيبة من المعادن مهمة لصحة العظام وتساعد هذه المعادن على تعزيز نمو العظام أثناء النمو، وتقليل فقدانها مع التقدم في السن.

تشير الأبحاث إلى أن الليجنينات الموجودة في السمسم قد تساعد في تعزيز التئام كسور العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام وتشير دراسة أجريت على القوارض إلى أن الليجنينات قد تساعد بالفعل في الوقاية من هشاشة العظام ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث

يقلل الالتهاب

قد تكون الليجنانات الموجودة في بذور السمسم مضادة للالتهابات .

في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، رُبطت بذور السمسم بانخفاض الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون (مرض التهاب الأمعاء).