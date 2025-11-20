قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تقهر السرطان وتمنع السكر .. فوائد خارقة لنوع حبوب قديم

السرطان
السرطان
اسماء محمد

يعد السمسم من أقدم الحبوب المستخدمة فى صناعة الأطعمة المختلفة حيث يمتلك مذاقا شهيا ومميزا.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أهم فوائد السمسم الصحية.

فوائد تناول السمسم يوميًا


إدارة مرض السكري


تساعد الليجنينات الموجودة في بذور السمسم أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم ، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات في هذه المراجعة ركزت على زيت السمسم أو مكملاته الغذائية، وليس على البذور.

الوقاية من السرطان

تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم بخصائص مضادة للسرطان ، خاصةً في بعض أنواعه وقد تساعد هذه المضادات على :

إبطاء نمو الخلايا السرطانية

منع تكاثر الخلايا السرطانية

منع انتشار الخلايا السرطانية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

دعم صحة العظام

تحتوي بذور السمسم على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور و هذه التركيبة من المعادن مهمة لصحة العظام وتساعد هذه المعادن على تعزيز نمو العظام أثناء النمو، وتقليل فقدانها مع التقدم في السن.

تشير الأبحاث إلى أن الليجنينات الموجودة في السمسم قد تساعد في تعزيز التئام كسور العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام وتشير دراسة أجريت على القوارض إلى أن الليجنينات قد تساعد بالفعل في الوقاية من هشاشة العظام ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث

يقلل الالتهاب

قد تكون الليجنانات الموجودة في بذور السمسم مضادة للالتهابات .

في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، رُبطت بذور السمسم بانخفاض الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون (مرض التهاب الأمعاء).

السمسم فوائد السمسم مرض السكري تحمى من السرطان فوائد بذور السمسم سرطان الثدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

انتخابات النواب

المصريون في البحرين يدلون بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج| صور

غرامة مالية

لحماية المارة والممتلكات.. غرامة مالية لمرتكبي جرائم الإهمال والأفعال الخطرة

انتخابات مجلس النواب

المستشار الثقافي بسفارة مصر بالرياض يتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد