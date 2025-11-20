هيدي فوزي تكذّب متسابق The Voice: “مفيش أي صلة قرابة"

أثار شاب يُدعى كريم الحو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في برنامج The Voice مدعيًا أنه حفيد الفنان الراحل محمد فوزي، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة هذا الادعاء.



أول رد من عائلة محمد فوزي

خرجت هيدي نبيل فوزي، حفيدة الفنان الكبير، بتعليق رسمي نفت فيه تمامًا صحة ما قاله الشاب، مؤكدة أن عائلتها لا تربطها به أي صلة.

وقالت هيدي عبر حسابها على فيسبوك: “الراجل ده كذاب، هذا المنشور ينتشر في كل مكان، ومحتاجة أوصل لحد في MBC The Voice”.

حقيقة هوية كريم الحو

وأبهر كريم الحاضرين بأدائه الملفت، كما لاحظ الجميع الشبه الواضح بينه وبين جده الراحل، مما وضع لجنة التحكيم أمام لحظة مدهشة.

وسارع الفنان أحمد سعد بسؤاله عن حقيقة صلته بمحمد فوزي، ليؤكد كريم أن الموسيقار الراحل هو ابن عم جده.