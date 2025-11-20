قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

العدوان متواصل.. جيش الاحتلال يغتال رئيس المنظومة البحرية ومسئول الأنفاق بحماس

غزة
غزة
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس اغتيال عبد الله أبو شمالة رئيس المنظومة البحرية لحركة حماس في غارة أمس.

اغتيال قادة حماس

وأضاف جيش الاحتلال أنه اغتال أيضا فادي أبو مصطفى مسؤول أنفاق حماس في خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف في بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

استشهاد مواطن فلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم استشهد مواطن فلسطيني في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وعن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضحت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 69,546، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,833، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 312 شهيدا، و760 مصابا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عبد الله أبو شمالة المنظومة البحرية حركة حماس فادي أبو مصطفى مسؤول أنفاق حماس اغتيال قادة حماس

