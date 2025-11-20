نتنياهو: فتح معبر رفح بعد استعادة كل جثامين المحتجزين في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن فتح معبر رفح بعد استعادة كل جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن السياسة الأمنية لإسرائيل أصبحت "هجومية ومبادرة"، مؤكداً: "لن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور"، في تصعيد جديد يستهدف خصوم إسرائيل الإقليميين.

وقال نتنياهو إن إيران تحاول إعادة بناء "محور التهديد" من لبنان وسوريا إلى غزة، مشدداً على أن "إسرائيل ستعمل لمنع ذلك"، لا سيما في جنوب لبنان.

وأضاف: "التهديد الذي يشكله حزب الله اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل 7 أكتوبر... فقد تغير كل شيء"، في إشارة إلى أن الحرب على غزة فتحت مرحلة جديدة من الردع الاستباقي، ترى فيها إسرائيل أن الوقاية بالهجوم أولى من الانتظار.