إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء.. إدانات عربية لاختراق الأجواء والأراضي السورية

شكلت الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء والأراضي السورية، حالة من الاستنكار التام لدى سوريا والسعودية، حيث زار نتنياهو المنطقة العازلة في سوريا، واخترقت 8 طائرات إسرائيلية أجواء الجنوب السوري.

إدانة الخارجية السورية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوب الجمهورية العربية السورية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها على أن هذه الزيارة غير الشرعية تعد انتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: نؤكد أن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.

كما جددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مطالبتها الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية مؤكدة على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

وأتمت وزارة الخارجية والمغتربين: ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض النزاع 1974.

إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء

وأدانت السعودية اليوم الخميس الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن "المملكة تدين وتستنكر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس والتعدي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من مسؤولي حكومته على المنطقة الحدودية جنوب سوريا".

وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشددت على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.

سرب إسرائيلي يخترق الأجواء السورية

أفاد تلفزيون سوريا بأن 8 طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إخترقت أجواء الجنوب السوري حيث عبر أجواء القنيطرة وجبل الشيخ وحلق في أجواء غرب دمشق بالإضافة إلى تحليقه في اجواء محافظة حمص و حماة.

وأشار التليفزيون السوري إلى أن سرب الطيران التابع للاحتلال الإسرائيلي إقترب أيضا من لواء إسكندرون المحتل.

كما حلق السرب الإسرائيلي فوق ريف حماة الغربي ومناطق من ريف اللاذقية وريف ادلب الجنوبي والشرقي.

قوة للجيش الإسرائيلي في الجولان

أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من خمس آليات عسكرية صباح اليوم الأحد في أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفق ما ذكر تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني.

أقامت القوة الإسرائيلية حاجزا عسكريا في المنطقة وشرعت بتفتيش المارة، في استمرار لعمليات التوغل الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا.

وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية شبه يومية منذ سقوط نظام بشار الأسد، ترافق بعضها مع عمليات اعتقال طالت عددا من السكان، أفرج عن بعضهم لاحقا، بينما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توغل مماثل في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت القوات الإسرائيلية حاجزا ومنعت الأهالي من المرور إلا بعد إخضاعهم للتفتيش، وسط تضييق واضح على السكان. كما سجل توغل آخر سابق في منطقة أبو غارة القريبة، تزامنا مع نصب حاجز عسكري جديد.