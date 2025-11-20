صحيفة كورية : مصر وكوريا تسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية

سلطت صحيفة كوريا هيرلاد الكورية الضوء على نتائج الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري لي جاي ميونج، خلال زيارته الرسمية الى مصر ، اليوم الخميس ، حيث ناقش الرئيسان سبل تعميق العلاقات الثنائية، وسعي الدولتين إلى تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال الرئيس الكوري : "إن مصر دولة رائدة في مجال المحتوى الثقافي في الشرق الأوسط، ولديها اهتمام كبير بالمحتوى الكوري، بما في ذلك مجالات الدراما والطعام واللغة الكورية".

وشدد على أهمية السلام في الشرق الأوسط ، وتوسيع نطاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.