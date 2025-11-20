سلطت صحيفة كوريا هيرلاد الكورية الضوء على نتائج الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري لي جاي ميونج، خلال زيارته الرسمية الى مصر ، اليوم الخميس ، حيث ناقش الرئيسان سبل تعميق العلاقات الثنائية، وسعي الدولتين إلى تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية.
وقال الرئيس الكوري : "إن مصر دولة رائدة في مجال المحتوى الثقافي في الشرق الأوسط، ولديها اهتمام كبير بالمحتوى الكوري، بما في ذلك مجالات الدراما والطعام واللغة الكورية".
وشدد على أهمية السلام في الشرق الأوسط ، وتوسيع نطاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
صحيفة كورية : مصر وكوريا تسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية
