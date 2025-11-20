انهيار أجزاء من عقار بالجمرك في الإسكندرية

انــ ــهارت أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان بشارع “مصطفى باشا العرب” في منطقة بحري بنطاق حي الجمرك وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، دون أن يسفر الحــ..ــادث عن أي إصــ..ــابات بشرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا عاجلًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 بشارع “مصطفى باشا العرب” في منطقة بحري بنطاق حي الجمرك.

وعلى الفور انتقل مأمور القسم ومسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لفرض كردون أمني وتأمين المارة.

وتقوم الأجهزة المعنية حاليًا بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة من سور السطح حفاظاً على الأرواح والعقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.