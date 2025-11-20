قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بقرار تثبيت أسعار الفائدة: خطوة متوازنة تعزز استقرار السوق وتدعم خفض التضخم

سعر الفائدة
سعر الفائدة
عبد الرحمن سرحان

أكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدروسًا ومتوافقًا مع مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يعكس تحسن معدلات التضخم ويعزز بيئة الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأجمع النواب على أن التثبيت يمثل خطوة تحفظية ضرورية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

ياسر عمر: التثبيت يتسق مع توقعات السوق ويعكس تراجع التضخم

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرار البنك المركزي جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين في بنوك الاستثمار، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة تدعم هذا التوجه.

وأوضح عمر أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي يعكس تحسنًا ملحوظًا في الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.

وأضاف أن حالة عدم اليقين العالمي، الناتجة عن تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا لحين اتضاح الصورة على الساحة الدولية.

ميرفت الكسان: تثبيت الفائدة يحفز الاستثمار ويوفر بيئة مستقرة

أكدت النائبة ميرفت الكسان مطر أن قرار التثبيت يأتي ضمن السياسة النقدية الهادفة للحفاظ على استقرار السوق المالي، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأوضحت في تصريحات لـ«صدى البلد» أن تثبيت أو خفض الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأضافت أن استقرار سعر الفائدة يدعم رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي، ويعزز الثقة في أداء السوق المصري، مؤكدة أن البنك المركزي يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار.

إبراهيم نظير: رسالة طمأنة للمستثمرين واستمرار في نهج الاستقرار

قال النائب إبراهيم نظير إن قرار البنك المركزي يعكس إدارة واعية للسياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.

وأوضح أن التثبيت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.

وأكد نظير أن استقرار أسعار الفائدة يبعث رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويعزز خطط الدولة في التوسع الاستثماري، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق نمو مستدام.

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها اليوم تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم؛ بخفضها عند انخفاض الضغوط السعرية، ورفعها عند ارتفاع معدلات الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

سعر الفائدة أسعار الفائدة سعر الفائدة اليوم البنك المركزي البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

مهرجان الكارتيه بشرم الشيخ

بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

جانب من الفعاليات

بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد