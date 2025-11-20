قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انطلاق مراسم جنازة ديك تشيني بحضور بوش الابن وبايدن وغياب ترامب

قسم الخارجي

ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كلمة تأبين لنائب الرئيس السابق ديك تشيني في جنازته يوم الخميس، حيث أشاد بشخصية تشيني وسلوكه، وقال: "في مهنة تجتذب المتحدثين، كان مفكراً ومستمعاً".

جنازة ديك تشيني

اجتمعت شخصيات سياسية من مختلف الأطياف السياسية يوم الخميس في واشنطن العاصمة لحضور جنازة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، مودعين بذلك شخصيةً بارزةً في السياسة الجمهورية قبل حملة "لنجعل أمريكا عظيمةً مرة أخرى"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

شهدت الجنازة، التي حضرها رئيسان سابقان وجميع نواب الرئيس السابقين الأحياء، حضورًا جماهيريًا واسعًا من كبار الشخصيات في واشنطن، مع غياب ملحوظ لاثنين من قادة البلاد الحاليين.

ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب ولا نائب الرئيس جيه دي فانس الجنازة، ولم تتم دعوتهما إليها، وفقًا لمصدر مطلع. 

وقال فانس يوم الخميس إن نائب الرئيس السابق كان "رجلًا خدم بلاده"، وتمنى لعائلته "كل التوفيق في هذه اللحظة الحزينة" ولم يُعرب ترامب علنًا عن تعازيه أو يُعلق على وفاة تشيني.

قُدّم تشيني تكريمًا عسكريًا كاملًا في حفل تأبينٍ خاصٍّ بدعوةٍ فقط في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن وحضر الحفل الرئيسان السابقان جو بايدن وجورج دبليو بوش، والسيدتان الأوليان السابقتان جيل بايدن ولورا بوش، بالإضافة إلى نواب الرئيس السابقين كامالا هاريس، ومايك بنس، وآل جور، ودان كويل.

وأشاد بوش بنائبه السابق واصفًا إياه بأنه موظفٌ عامٌّ بارعٌ يُمكن الاعتماد عليه، وقد "رفع معايير" من حوله.

وقال بوش: "كانت قدراته جليةً، دون حاجةٍ إلى حساباتٍ أو ترويجٍ ذاتي. موهبته وضبطه للنفس فاقت غروره".

جنازة ديك تشيني ديك تشيني غياب ترامب وفاة ديك تشيني تأبين تشيني

