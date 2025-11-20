انطلاق مراسم جنازة ديك تشيني بحضور بوش الابن وبايدن وغياب ترامب

ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كلمة تأبين لنائب الرئيس السابق ديك تشيني في جنازته يوم الخميس، حيث أشاد بشخصية تشيني وسلوكه، وقال: "في مهنة تجتذب المتحدثين، كان مفكراً ومستمعاً".

جنازة ديك تشيني

اجتمعت شخصيات سياسية من مختلف الأطياف السياسية يوم الخميس في واشنطن العاصمة لحضور جنازة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، مودعين بذلك شخصيةً بارزةً في السياسة الجمهورية قبل حملة "لنجعل أمريكا عظيمةً مرة أخرى"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

شهدت الجنازة، التي حضرها رئيسان سابقان وجميع نواب الرئيس السابقين الأحياء، حضورًا جماهيريًا واسعًا من كبار الشخصيات في واشنطن، مع غياب ملحوظ لاثنين من قادة البلاد الحاليين.

ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب ولا نائب الرئيس جيه دي فانس الجنازة، ولم تتم دعوتهما إليها، وفقًا لمصدر مطلع.

وقال فانس يوم الخميس إن نائب الرئيس السابق كان "رجلًا خدم بلاده"، وتمنى لعائلته "كل التوفيق في هذه اللحظة الحزينة" ولم يُعرب ترامب علنًا عن تعازيه أو يُعلق على وفاة تشيني.

قُدّم تشيني تكريمًا عسكريًا كاملًا في حفل تأبينٍ خاصٍّ بدعوةٍ فقط في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن وحضر الحفل الرئيسان السابقان جو بايدن وجورج دبليو بوش، والسيدتان الأوليان السابقتان جيل بايدن ولورا بوش، بالإضافة إلى نواب الرئيس السابقين كامالا هاريس، ومايك بنس، وآل جور، ودان كويل.

وأشاد بوش بنائبه السابق واصفًا إياه بأنه موظفٌ عامٌّ بارعٌ يُمكن الاعتماد عليه، وقد "رفع معايير" من حوله.

وقال بوش: "كانت قدراته جليةً، دون حاجةٍ إلى حساباتٍ أو ترويجٍ ذاتي. موهبته وضبطه للنفس فاقت غروره".