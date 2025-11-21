قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السودان.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع

القسم الخارجي

أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو، متهمًا إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان.

وقال بيان الاتحاد إن العقوبات تشمل حظر دخول دقلو إلى دول الاتحاد وتجميد أصوله، مشيرًا إلى أن التكتل الأوروبي "يدين بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الانتهاكات التي أعقبت السيطرة على مدينة الفاشر".

وأوضح البيان أن عمليات القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المنهجي التي نسبت للقوات "قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

خلفية الصراع والانتهاكات

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.

وبعد حصار استمر 18 شهرًا، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر الماضي، حيث تحدث ناجون عن ارتكاب القوات مجازر وعنفًا عرقيًا وعمليات اختطاف واغتصاب واعتداءات جنسية.

من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل، إن هذه الإجراءات "تبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سيلاحق المسؤولين عن تلك الانتهاكات". لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد وافق على تعزيز التواصل مع الدول التي تسهم في تأجيج النزاع، بهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى السودان.

وتسببت الحرب في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، في ظل تراجع ميزانيات المساعدات الدولية وتفاقم احتياجات السكان.

السردان دقلو حمديتي الدعم السريع الفاشر

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

