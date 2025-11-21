السودان.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع

أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو، متهمًا إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان.

وقال بيان الاتحاد إن العقوبات تشمل حظر دخول دقلو إلى دول الاتحاد وتجميد أصوله، مشيرًا إلى أن التكتل الأوروبي "يدين بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الانتهاكات التي أعقبت السيطرة على مدينة الفاشر".

وأوضح البيان أن عمليات القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المنهجي التي نسبت للقوات "قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

خلفية الصراع والانتهاكات

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.

وبعد حصار استمر 18 شهرًا، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر الماضي، حيث تحدث ناجون عن ارتكاب القوات مجازر وعنفًا عرقيًا وعمليات اختطاف واغتصاب واعتداءات جنسية.

من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل، إن هذه الإجراءات "تبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سيلاحق المسؤولين عن تلك الانتهاكات". لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد وافق على تعزيز التواصل مع الدول التي تسهم في تأجيج النزاع، بهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى السودان.

وتسببت الحرب في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، في ظل تراجع ميزانيات المساعدات الدولية وتفاقم احتياجات السكان.