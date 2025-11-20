بدء فحص البلاغات المتبادلة بين شرين عبدالوهاب ومدير أعمالها

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ومكير أعمالها السابق.

حيث حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر فى قسم الشرطة اليوم الخميس ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

كما حرر يوسف سرور، المدير السابق لحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد اتهم فيه شيرين بسبه وتهديده على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.