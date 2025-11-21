أسامة كمال: توقعات بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية في ولايات أخرى بأمريكا

علق الإعلامي أسامة كمال، على إعلان ولاية تكساس الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" أنهم منظمات إرهابية وكيانات إجرامية عابرة للحدود.

وقال أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" على قناة "دي إم سي"، إن القرار لم يقف تأثيره عند حدود ولاية تكساس ولكن تجاوزها داخل أمريكا أو خارجها.

وأضاف أن هناك توقعات أن هذا القرار سيفتح الباب أمام تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في ولايات أخرى فتضطر الحكومة الفيدرالية تعميمه على الكل.

وأشار إلى أن مشروع القرار يمنح وزارة الخارجية صلاحيات أخرى لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان على أنها جماعات إرهابية ويلزم الوزارة بإعداد قائمة بهذه الكيانات خلال 90 يوم من إعلان القرار.

وأوضح أن القرار يعتبر سابقة في أمريكا ولكن الفاعلية تتوقف على قدرته بالصمود أمام الطعون التي ستقدم فيه.