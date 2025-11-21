قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أسامة كمال: توقعات بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية في ولايات أخرى بأمريكا

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
محمد شحتة

علق الإعلامي أسامة كمال، على إعلان ولاية تكساس الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" أنهم منظمات إرهابية وكيانات إجرامية عابرة للحدود.

وقال أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" على قناة "دي إم سي"، إن القرار لم يقف تأثيره عند حدود ولاية تكساس ولكن تجاوزها داخل أمريكا أو خارجها.

وأضاف أن هناك توقعات أن هذا القرار سيفتح الباب أمام تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في ولايات أخرى فتضطر الحكومة الفيدرالية تعميمه على الكل.

وأشار إلى أن مشروع القرار يمنح وزارة الخارجية صلاحيات أخرى لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان على أنها جماعات إرهابية ويلزم الوزارة بإعداد قائمة بهذه الكيانات خلال 90 يوم من إعلان القرار.

وأوضح أن القرار يعتبر سابقة في أمريكا ولكن الفاعلية تتوقف على قدرته بالصمود أمام الطعون التي ستقدم فيه.

