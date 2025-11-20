مالك شرقاوي: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا يجعلها في صدام مع حلفائها

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن موضوع اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية موضوع قديم حديث.

وأضاف ماك شرقاوي، في مداخلة عبر زوم ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الجميع عندما يقتربوا من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككل جماعة إرهابية يتوقفوا، منوها أنهم صنفوا أجزاء منها جماعة إرهابية مثل: حماس وأنصار بيت المقدس وحسم.

وأشار إلى أن الجماعة ككل فيها شق دولي وستكون خلافات بين أمريكا وحلفائها مثل بريطانيا الحليف الأمريكي الكبير التي تستخدم جماعة الإخوان.

كما ستستطدم أمريكا دوليا بتركيا وقطر وباكستان، منوها أن الآن هناك مشروع متقدم أمام الكونجرس الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولكن القانون في أمريكا يضع الأمر في يد وزير الخارجية هو الذي يعلن الجماعات الإرهابية على المستوى الفيدرالي.