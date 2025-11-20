عبد المنعم سعيد: مصر لعبت دورًا محوريًا في فضح تنظيم الإخوان وكشف بنيته القائمة على التمييز والعنف

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن المشروع الوطني هو البديل الحقيقي لطرد الإخوان من البيئات الحاضنة،مشيرا إلى أنه من أجل إقناع رئيس مثل ترامب،لا بد من الموافقة على مثل هذه المشروعات.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في فضح تنظيم الإخوان وكشف بنيته القائمة على التمييز والعنف، مؤكدا أن التنظيم يقف خلف جرائم عديدة من تفجير الكنائس إلى عمليات الذبح في ليبيا.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن دولًا عربية كالسعودية والإمارات تبنت الموقف المصري وقادت جهودًا عربية واسعة لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.