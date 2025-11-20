عبد المنعم سعيد: مصر صدّرت للعالم الصورة الحقيقية للإخوان بثورة 30 يونيو

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبع فن الأقليات في التأثير، مشيرا إلى أن قرار حظر الإخوان في ولاية تكساس انتصار كبير ولكن كان يجب العمل على نقل الحظر لجميع الولايات.

وقال سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان أوروبا تخشى أخونة دولها، مؤكدا أن بريطانيا تعتبر الراعي والداعم الأول لجماعة الإخوان الإرهابية في الدول.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن الجمهوريين في أمريكا ضد الأقليات بشكل عام منهم الإخوان واليهود بصفة عامة، مؤكدا أن مصر صدرت للعالم الصورة الحقيقية للإخوان بثورة 30 يونيو.