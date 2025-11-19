قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مفكر سياسي: مسار السلام بات يشهد خطوات حقيقية بعد فشل الحلول العسكرية

غزة
محمد البدوي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن مسار السلام بات يشهد خطوات حقيقية بعد فشل الحلول العسكرية في تحقيق أي مكاسب فعلية، سواء لإسرائيل التي لم تنجح رغم العنف الواسع في كسب اعتراف دولي، أو لحركة حماس التي لم تحقق أهدافها وتسببت في تعميق الانقسام الفلسطيني وتعدد الفصائل المسلحة. 

استمرار تعدد الفصائل

وأشار "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إلى أن لا دولة فلسطينية ممكنة دون احتكار شرعي واحد للسلاح، لافتًا إلى أن استمرار تعدد الفصائل يعطّل أي أفق حقيقي للحل. 

مسار لنزع سلاح حماس

وأوضح أن تزايد المصالح الأمريكية في المنطقة خلق نقطة تحول مهمة في إطار المصالح العربية والخليجية، ما أتاح فرصًا جديدة مارست ضغوطًا مؤثرة باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مسار لنزع سلاح حماس بما يكشف حقيقتها أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

 وأضاف أن المرحلة الحالية بدأت تشهد تبلور نقاط عملية في جدول ما بعد وقف النار، إلا أن الطرفين إسرائيل وحماس لا يريدان وقف إطلاق النار، معتبرًا أن حماس تحرم الشعب الفلسطيني من فرصة حقيقية نحو حل شامل للمشكلة.

فلسطين حماس سلاح حماس نزع سلاح حماس

