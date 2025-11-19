عماد الدين حسين: إسرائيل تتحرك وفق مخطط واضح للتصعيد في غزة ولبنان والضفة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس حدثًا عابرًا أو رد فعل لحظي، بل هو جزء من مخطط واضح ومتعمد تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل لا تتحرك بالصدفة إطلاقًا، موضحًا أن تقارير إسرائيلية تشير إلى أنّ نتنياهو حصل على ضوء أخضر أمريكي، وتحديدًا من الرئيس ترامب، لاستكمال عملياته العسكرية في لبنان بعد الهدوء النسبي في غزة، مشيرًا إلى مجزرة مخيم عين الحلوة التي جاءت ضمن هذا المخطط.

وأوضح عماد الدين حسين أن إسرائيل تتبع منهجًا يقوم على تهدئة إحدى الجبهات ثم الانتقال إلى أخرى، لافتًا، إلى أن الهدف الإسرائيلي قد يكون الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله في كل لبنان، وليس فقط في جنوب نهر الليطاني، أو تنفيذ هذه المهمة بنفسها.

وأشار إلى أن إسرائيل، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، تواصل اعتداءاتها اليومية في غزة التي تسيطر على أكثر من 52% من مساحتها، من خلال عمليات هدم وقتل ممنهجة.

وانتقل عماد الدين حسين للحديث عن الضفة الغربية، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل بهدف واضح هو تهجير الشعب الفلسطيني، وهو نهج مستمر منذ 5 يونيو عام 1967.

واستشهد بخطة "الحسم" التي وضعها سموتريتش باعتبارها الأساس الفكري لليمين المتطرف في إسرائيل، لافتًا، إلى أن إسرائيل استغلت انشغال العالم بأحداث غزة لتكثيف عدوانها على الضفة، محذرًا من خطورة مشروع E1 الاستيطاني الذي يهدف إلى إنشاء أكثر من 3500 وحدة استيطانية تفصل القدس عن الضفة وتقطع أوصالها بين الشمال والجنوب.

