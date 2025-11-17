عماد الدين حسين: المرحلة الأولى قد تشهد إعادة في 50% من الدوائر الفردية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة الأحداث في انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة الأولى تمثل تطورًا بالغ الأهمية في المشهد السياسي المصري.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن ما أعلنه الرئيس السيسي اليوم يهدف إلى حسم كافة الطعون والانتقادات المتعلقة بالمرحلة الأولى، بما يضمن التمثيل الحقيقي للشعب، حتى لو تطلب الأمر الإلغاء الجزئي أو الكامل لبعض الدوائر الانتخابية.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن تصريحات الرئيس تؤكد أهمية الفحص الدقيق والكامل لكل الطعون المقدمة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون ملتزمة بتنفيذ هذه التوجيهات بشكل كامل.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن المرحلة الأولى قد تشهد إعادة في أكثر من 50% من الدوائر الفردية، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بالدوائر التي ظهرت فيها طعون أو مشاكل محددة، وليس جميع المحافظات، وأن الفصل النهائي سيكون غدًا عند إعلان نتائج المرحلة الأولى.

وذكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن ردود الأفعال على تصريحات الرئيس كانت إيجابية بشكل عام، سواء من الأحزاب السياسية أو المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن ذلك بمثابة تصحيح للخلل الذي حدث في بعض الدوائر الانتخابية.