وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
توك شو

عماد الدين حسين: المرحلة الأولى قد تشهد إعادة في 50% من الدوائر الفردية

انتخابات
انتخابات
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة الأحداث في انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة الأولى تمثل تطورًا بالغ الأهمية في المشهد السياسي المصري.

وأوضح  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن ما أعلنه الرئيس السيسي اليوم يهدف إلى حسم كافة الطعون والانتقادات المتعلقة بالمرحلة الأولى، بما يضمن التمثيل الحقيقي للشعب، حتى لو تطلب الأمر الإلغاء الجزئي أو الكامل لبعض الدوائر الانتخابية.

وتابع  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن تصريحات الرئيس تؤكد أهمية الفحص الدقيق والكامل لكل الطعون المقدمة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون ملتزمة بتنفيذ هذه التوجيهات بشكل كامل.

وأشار  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن المرحلة الأولى قد تشهد إعادة في أكثر من 50% من الدوائر الفردية، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بالدوائر التي ظهرت فيها طعون أو مشاكل محددة، وليس جميع المحافظات، وأن الفصل النهائي سيكون غدًا عند إعلان نتائج المرحلة الأولى.

وذكر  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن ردود الأفعال على تصريحات الرئيس كانت إيجابية بشكل عام، سواء من الأحزاب السياسية أو المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن ذلك بمثابة تصحيح للخلل الذي حدث في بعض الدوائر الانتخابية.

عماد الدين حسين السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المشهد السياسي

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

الأهلي

ثنائي محلي وثلاثي أجنبي وفلسطيني.. شبانة يكشف خريطة صفقات الأهلي في يناير

مجدي يعقوب ومحمد صلاح

محمد صلاح: لازم تحب اللي بتعمله.. وبنتي ماحبتش التنس فسبت لها حرية الاختيار

حسام حسن

شبانة: يجب دعم حسام حسن.. وتصرف محمد الشناوي خطأ

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

