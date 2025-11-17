هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول غسل الشعر عند غسل المرأة من الجنابة، خاصة إذا كان الشعر خشنًا وكثرة استخدام السشوار بعد الغسل تتلفه أو تكسره.

خطأ شائع في غسل المرأة من الجنابة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن غسل المرأة من الجنابة يمكنها أن تغسل جسدها بالكامل، مع الاكتفاء بـ"خلخل" الشعر بحيث تصل المياه إلى منابت الشعر، دون الحاجة لغسله بالكامل بالماء الجاري والمسترسل.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذا التصرف جائز شرعًا، وهو من الرخص التي أجازها بعض الفقهاء في الحالات المرضية أو عند الخوف من تلف الشعر نتيجة كثرة الغسل، مؤكدا أن هذا لا يخل بصحة الغسل من الجنابة، طالما أن الماء وصل إلى منابت الشعر.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحفاظ على صحة الشعر وعدم تعرضه للتلف أو التكسر لا يتعارض مع أداء الواجب الشرعي، مشددًا على أن الرخصة موجودة لأمثال هذه الحالات التي قد تؤثر فيها كثرة الغسل على صحة الشعر.

شرح كيفية غسل الجنابة

الغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث.-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.

-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.

-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.

-إفاضة الماء وتعميمه على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.