القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لميس الحديدي: الرئيس السيسي أكثر حرصًا على مجلس نواب يعبر عن صوت المصريين

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في انتخابات المرحلة الأولى قائلة: "الرئيس السيسي فاجأنا وقلب المشهد الانتخابي أو عدّل مساره، وفاجأنا بأنه أكثر حرصًا على العملية الانتخابية من كثيرين من المشاركين فيها والقائمين عليها."


وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار": "فاجأنا الرئيس بأنه يتابع مظالم المرشحين ويستمع للشكاوى التي سمعناها جميعًا ولم يهتم بها أحد."


وأردفت: "فاجأنا الرئيس بأنه أكثر إيمانًا بالحفاظ على إرادة الناخبين، وأكثر حرصًا على مجلس نواب يعبر عن صوت المصريين، على الرغم من هندسة الانتخابات وترتيباتها ومئات الملايين التي أنفقت عليها، لكي يكون المشهد أحيانًا مغايرًا للحقيقة."


وتابعت: "وصل الرئيس  في توصياته إلى أنه إذا تعذّر الوصول لإرادة الناخبين، فليكن الإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات."


واستعرضت الحديدي ما كتبه الرئيس اليوم والذي طالب فيه  بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث "التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والتي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين والطعون المقدمة بشأنها، وأن تُتخذ القرارات التي تُرضي الله - سبحانه وتعالى" معلقة : "سأقف عند عبارة (ترضي الله)؛الرئيس بيقول  راجعوا نفسكم وشوفوا ربنا بيقول إيه، وماحدش ينصاع لإرادة أخرى أو كلام آخر، وخذوا القرار الذي يرضي الله."

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ياسين جسيم

موهبة عربية.. نجم شاب يشعل سباق التعاقدات في أوروبا| من هو؟

زينة تتصدر الترند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

