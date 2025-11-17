لميس الحديدي: الرئيس السيسي أكثر حرصًا على مجلس نواب يعبر عن صوت المصريين

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في انتخابات المرحلة الأولى قائلة: "الرئيس السيسي فاجأنا وقلب المشهد الانتخابي أو عدّل مساره، وفاجأنا بأنه أكثر حرصًا على العملية الانتخابية من كثيرين من المشاركين فيها والقائمين عليها."



وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار": "فاجأنا الرئيس بأنه يتابع مظالم المرشحين ويستمع للشكاوى التي سمعناها جميعًا ولم يهتم بها أحد."



وأردفت: "فاجأنا الرئيس بأنه أكثر إيمانًا بالحفاظ على إرادة الناخبين، وأكثر حرصًا على مجلس نواب يعبر عن صوت المصريين، على الرغم من هندسة الانتخابات وترتيباتها ومئات الملايين التي أنفقت عليها، لكي يكون المشهد أحيانًا مغايرًا للحقيقة."



وتابعت: "وصل الرئيس في توصياته إلى أنه إذا تعذّر الوصول لإرادة الناخبين، فليكن الإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات."



واستعرضت الحديدي ما كتبه الرئيس اليوم والذي طالب فيه بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث "التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والتي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين والطعون المقدمة بشأنها، وأن تُتخذ القرارات التي تُرضي الله - سبحانه وتعالى" معلقة : "سأقف عند عبارة (ترضي الله)؛الرئيس بيقول راجعوا نفسكم وشوفوا ربنا بيقول إيه، وماحدش ينصاع لإرادة أخرى أو كلام آخر، وخذوا القرار الذي يرضي الله."