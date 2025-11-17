العاملون بالضرائب: توجيهات الرئيس بشأن انتخابات النواب تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

أكد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا، بـ"خارطة طريق لضمان نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل، واستعادة الثقة بها".

وثمن عبد الفضيل، حرص الرئيس السيسي على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعمه لإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات، والدستورية، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها أنه لا شرعية أو تمثيل إلا لمن يختاره الناس بإرادة حرة.

واختتم عبد الفضيل تصريحاته، مؤكدا أن الرئيس السيسي يضع حقوق المصريين في صدارة الأولويات، معتبرا أن هذه الخطوة الحاسمة تعكس حرص الدولة على صون الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، مشددا على تأييده الكامل لهذه التوجيهات، واصفا اياها أنها تعكس التزام الدولة بحماية إرادة الناخبين وضمان تمثيل حقيقي للمواطنين، فضلا عن قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة كل مرحلة انتخابية بدقة وشفافية.